Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin B.Y. ve Ö.K. olduğu ve Afyonkarahisar'da bulundukları tespit edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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