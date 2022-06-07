Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

07.06.2022 19:18
Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te farklı tarihlerde 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Bilecik'te farklı tarihlerde 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin B.Y. ve Ö.K. olduğu ve Afyonkarahisar'da bulundukları tespit edildi.

Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bilgi paylaşımında bulunan ekipler, iki şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Bilecik'e getirilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.Y. ile Ö.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürdüklerini beyan etmeleri üzerine diğer şüpheli M.D'nin iş yerinde arama yapıldı.

İş yerinde şasesi kazınmış 4 motosiklet bulunması üzerine M.D. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement