Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı

08.07.2022 19:03
Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği, 6 asırdır sürdürülüyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği, 6 asırdır sürdürülüyor.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır devam eden gelenek kapsamında arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı, daha sonra büyükler, ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker verdi.

Büyük ilgi gören etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, çocukların gelenek sayesinde bayramı, arife gününden itibaren yaşamaya başladığını söyledi.

Köy halkı olarak geleneği sürdürdüklerini ifade eden Emir, şunları aktardı:

"Bence böyle bir etkinlik Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Genelde çocuklar büyüklerinin ayağına gider, elini öper ve şekerini alır. Bizim burada tam aksine büyükler, küçüklerin ayağına gider ve şeker verir. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu gelenek bizim köyün nesli tükenene kadar devam edecek. Olanaklar ve imkanlar içinde inşallah."

Emir, etkinlikte çocuklara yaklaşık 600 kilogram şeker ve çikolata dağıtıldığını dile getirerek, "Yaklaşık 2,5 yaşından itibaren çocuk oturur. 16 yaşına kadar oturup şeker alır. Sonra o da kendisinden küçüklere dağıtmaya başlar." dedi.

"Mükemmel bir gelenek"

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'dan aile büyüklerini ziyarete gelen Makbule Aydemir ise 13-14 yıldır her bayram köye gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

Geleneğin çok güzel olduğunu vurgulayan Aydemir, "Çocuklarımız oturuyor, şeker topluyorlar. Mükemmel bir gelenek. Camiden çıkanlar sıraya giriyor. Belki 200-300 çocuk oluyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Koşarak geliyorlar. İnsanlar İstanbul'da veya Ankara'da dahi olsa geliyor, çocuğunu getiriyor. İllaki buraya oturtuyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Sevinç Anka da küçüklüğünden beri geleneğe katıldığını belirterek, "Şimdi çocuklarımız, torunlarımız oturuyor. Küçükken ben de sandalyeye oturup şeker topladım. Çok güzel bir şey. Şimdi de torunlarımız geliyor. Daha önce ben oturmuştum. Şimdi torunlarım oturuyor." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Arda Sezgin de bu bayram oturarak şeker toplayacağını, bir dahaki bayramda ise şeker dağıtacağını söyledi.

Ailesiyle birlikte bayram ziyareti için Eskişehir'den köye gelen 8 yaşındaki Aysima Tokuç da hem babaannesini ziyaret ettiğini hem de etkinliğe katılarak şeker aldığını dile getirdi.

Etkinliğe, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve İl Genel Meclis Üyesi Nihal Arslan da katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye, İnhisar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 6 asırlık 'şeker atma' geleneği yeniden yaşatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement