Bilecik'te 6 Katlı Binada Yangın
41 dakika önce
Bilecik'te 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Bilecik
'te 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı. Bahçelievler Mahallesi
Türkmeneli Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5 katında Mevlüt Baran'a ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, apartman dairesinde hasar meydana geldi.
Bu arada dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Hüseyin Yıldırım
'a olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti. Ayakta tedavi edilen Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:10 Kaynak: AA
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