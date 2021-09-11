Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen ve toplam büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan altın madenine ilişkin çalışmalar son hızla devam ediyor. Maden sahasında işlemlerin devam etmesi için ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre bundan sonraki süreçte ÇED raporunun nihai sonucunun alınması bekleniyor.

ÜRETİM 2022'DE BAŞLAYACAK

Dev altın rezervinin çıkarılması için 1. Faz tesis ve ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makinelerinin 2022 yılının başından itibaren proje alanına gelmeye başlayacak. Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında madencilik makinelerinin gelmesiyle birlikte üretimin başlaması bekleniyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Gübretaş'ın konu hakkında KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. , projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini 25.02.2021 tarihi itibari ile başlatmış olup söz konusu başvuru aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği, kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur.Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir. Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır."

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, geçtiğimiz aylarda maden sahasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Poyraz açıklamasında"Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Gübretaş maden yatırımları olarak da bundan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda da inşallah çalışmalara gireceğiz." demişti.