Bilecik'te 7 köyde çocuklara eğitim seti desteği - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Benim Oyun Sandığım" adlı proje kapsamında Bilecik'te 7 köyde çocuklara eğitim seti hediye edildi.

Bilecik'te köylerde ikamet eden ve okula gidemeyen okul öncesi öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen eğitim sandıkları, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şube Müdürü Ali Güder ve projede görevlendirilen Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun idareci ve öğretmenleri tarafından belirlenen köylerdeki çocuklara ulaştırıldı.

Eğitim setlerinin dağıtımı 7 köyde, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu ve okul öncesi öğretmenleri Lütfiye Alanyalıoğlu ve İbrahim Akpınar tarafından yapıldı. Öğretmenler tarafından teslim edilen malzemeler minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ziyaret edilen köylerdeki bir öğrenciyi, ailesini ve köy muhtarını makamına davet etti.

Sevgi Uğurlu, yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir projede görev almanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Ayrıca köyde çocuğumuzun evi önünde küçük ses sisteminden Milli Eğitim Bakanlığı müzikleri çalarak köyü şenlendirdik." ifadesini kullandı.

Eğitim sandıklarının dağıtımının belirlenen köylerde devam edeceği bildirildi.