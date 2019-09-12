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Bilecik'te "8. ADIM Fizik Günleri" başladı

57 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde "8. ADIM Fizik Günleri" başladı.

Bilecik'te

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde "8. ADIM Fizik Günleri" başladı.

15 Eylüle kadar sürecek olan kongrenin açılış konuşmasını yapan BŞEÜ Fizik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Arslan Ünal, ADIM Üniversiteleri bünyesinde her yıl gerçekleştirilen Fizik Günleri'nin 8'incisini düzenlemekten memnuniyet duydukları dile getirdi.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Tarcan, fizik, matematik ve kimya gibi temel bilimlerin ülkenin gelişmesi için birer amiral gemisi olduğunu ancak Türkiye'de her geçen yıl temel bilimlere yönelik ilginin azaldığını savundu.

Tarcan, temel bilimlere olan ilginin artırılması amacıyla bir çalıştay düzenlenerek konunun ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan ise Türkiye'nin bir Ar-Ge ülkesi olması gerektiğini söyledi.

Temel bilimlerin zayıf olduğu bir ülkede mühendislik, sağlık ve ziraat gibi alanlarda gelişmenin mümkün olamayacağını dile getiren Darcan, temel bilim bölümlerinin Ar-Ge üzerine kurgulanması gerektiğini, bu bölümlerden mezun olacak öğrencilerin istihdam edileceği Ar-Ge merkezlerinin de ciddi şekilde finanse edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe farklı ülkelerden Javier Fernando Castano Forero, Andre Filipe Ventura Cortez, Udo Schwıngenschlögl, Mikhail Neodaev, Hassan Hassanabadi ve Barry Dunietz isimli yabancı fizikçiler de eşlik etti.

Dört gün sürecek kongrede, atom ve molekül fiziği, fizik eğitimi, matematiksel fizik, nükleer fizik, uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği ile disiplinler arası çalışmalar konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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