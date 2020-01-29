Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla hazırlanan programda, yaklaşık 8 bin çocuk sinema ve tiyatro izledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkan amcalarından çocuklara karne hediyesi" adlı program kapsamında, 4 sinema filmi ile 4 tiyatro oyunu, günde iki seans halinde çocuklarla buluştu.

Yaklaşık 8 bin çocuğun etkinliklere katıldığı kaydedildiği açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sevgili çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları, gelişimlerine ve keyifli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz."