Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika

Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla hazırlanan programda, yaklaşık 8 bin çocuk sinema ve tiyatro izledi.

Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla hazırlanan programda, yaklaşık 8 bin çocuk sinema ve tiyatro izledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkan amcalarından çocuklara karne hediyesi" adlı program kapsamında, 4 sinema filmi ile 4 tiyatro oyunu, günde iki seans halinde çocuklarla buluştu.

Yaklaşık 8 bin çocuğun etkinliklere katıldığı kaydedildiği açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sevgili çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları, gelişimlerine ve keyifli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün ardından Kolombiya'da 6 kişiyi öldüren yeni bir salgın ortaya çıktı
Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]