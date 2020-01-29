Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika

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Bilecik'te 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu
6 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla hazırlanan programda, yaklaşık 8 bin çocuk sinema ve tiyatro izledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla hazırlanan programda, yaklaşık 8 bin çocuk sinema ve tiyatro izledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkan amcalarından çocuklara karne hediyesi" adlı program kapsamında, 4 sinema filmi ile 4 tiyatro oyunu, günde iki seans halinde çocuklarla buluştu.
Yaklaşık 8 bin çocuğun etkinliklere katıldığı kaydedildiği açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:
"Sevgili çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları, gelişimlerine ve keyifli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz."
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