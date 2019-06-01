Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamlarken, bu kararnameye göre; Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamlarken, bu kararnameye göre; Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre; Bilecik Hakimi Ayşe Nur Köşek Şırnak Hakimliğine, Bilecik Hakimi Oğuzhan Gül İstanbul Hakimliğine, Bilecik Hakimi Ayçe Şahin Ankara Hakimliğine, Bilecik Hakimi Vedat Yıldırım Kahramanmaraş Hakimliğine, Bilecik Hakimi Arzu Gürbüz İstanbul Anadolu Hakimliğine, Bilecik C. Savcısı Onur Gülbahar Adana C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Mustafa Değerli Ankara C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Burhan Şahin Gaziantep C. Savcılığına atandı. Van Hakimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi) Necip Başar Alşan, Bilecik Hakimliğine, Suşehri C. Savcısı Alparslan Altıntaş'da Bilecik C. Savcılığına atandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Ankara, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]