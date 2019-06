Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamlarken, bu kararnameye göre; Bilecik 'te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti.HSK Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre; Bilecik Hakimi Ayşe Nur Köşek Şırnak Hakimliğine, Bilecik Hakimi Oğuzhan Gül İstanbul Hakimliğine, Bilecik Hakimi Ayçe Şahin Ankara Hakimliğine, Bilecik Hakimi Vedat Yıldırım Kahramanmaraş Hakimliğine, Bilecik Hakimi Arzu Gürbüz İstanbul Anadolu Hakimliğine, Bilecik C. Savcısı Onur Gülbahar Adana C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Mustafa Değerli Ankara C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Burhan Şahin Gaziantep C. Savcılığına atandı. Van Hakimi ( Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi) Necip Başar Alşan, Bilecik Hakimliğine, Suşehri C. Savcısı Alparslan Altıntaş 'da Bilecik C. Savcılığına atandı. - BİLECİK