Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

25.05.2021 13:54

- Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Bilecik'te 14 katlı bir inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

- Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te 14 katlı bir inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atmaca 1 Sokak üzerinde özel bir firmaya ait 14 katlı inşaata ziyaret amaçlı gelen Vahit Bulanık (65), 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Bulanık'ın asansör boşluğunda hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri, durumu 112 Acil Servisine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bulanık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, merhumun cansız bedenin bulunduğu alanı da güvenlik şeridi ile çevirdi. Bulanık'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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