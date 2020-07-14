Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu

Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu Yangına Bilecik ve Bozüyük belediyelerine ait 4 itfaiye müdahale etti Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuturken, yangına Bilecik ve Bozüyük belediyelerine ait 4 itfaiye müdahale etti.

Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu

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Yangına Bilecik ve Bozüyük belediyelerine ait 4 itfaiye müdahale etti

BİLECİK - Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuturken, yangına Bilecik ve Bozüyük belediyelerine ait 4 itfaiye müdahale etti.

Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde içerisinde bir çok büro ve iş yeri barındıran 8 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesi ve 1. OSB'ye ait itfaiye ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri, OEDAŞ ve doğalgazi firması sevk edildi. İtfaiye ekipler yetersiz kalınca Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın çevre evlere sıçramadan 1 saatlik bir uğraş sonrası kontrol altına alınırken, yangında çatı kül oldu.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir güvenlik alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma işlemlerine devam ediyor.

Bozüyük, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu - Son Dakika
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