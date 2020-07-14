Bilecik'te, 8 katlı iş merkezinde yangın - Son Dakika

Bilecik'te, 8 katlı iş merkezinde yangın

BİLECİK'te, 8 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

BİLECİK'te, 8 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Tefikbey Caddesi'nde bulunan 8 katlı iş merkezinin çatısında, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahaleye başladı. Polis ekipleri de iş merkezini ve yan tarafında bulunan apartı tahliye etti. Yangının söndürülmesi için Bozüyük Belediyesi'nden takviye ekip istendi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından başka binalara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, binada bulunan bazı iş yerlerinde hasar meydana gelirken, mahalleli de kısa süreli panik yaşadı. Binada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:41 Kaynak: DHA

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