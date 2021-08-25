Bilecik'te 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 8 top ve 3 bant bilardo turnuvası yapıldı.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Kupası adı altında yapılan turnuvaya, Bilecik ve ilçelerinin yanı sıra Bursa, Eskişehir ve çevre illerden büyük bir katılım oldu. Turnuvalar eleme usulü gerçekleştirilirken, 3 bant final maçında Bozüyük ekibinden Kadir Bektaş ve Bursa ekibinden Serkan Öksüz kıyasıya mücadele ettiler. Karşılıklı olarak başa baş giden müsabakayı Kadir Bektaş 41-39 kazanarak 3 bant kategorisinde Zafer Kupasının sahibi oldu. 8 top kategorisinin final maçında Bilecik ekibinden Ufuk Kızılcık ile Hüseyin Aydın karşılaştı. Müsabakayı Ufuk Kızılcık 3-2 kazanarak 8 top kategorisinde Zafer Kupasının sahibi oldu.

Sporculara kupalarını, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik İl Spor Müdürü Yasin Özdemir takdim ettiler. - BİLECİK