Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

1 saat önce

Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda fabrika çalışanı, iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda fabrika çalışanı, iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikadan yaklaşık 80 kişi, belirli aralıklarla kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanlarının 2'sinin yatışı yapılırken, diğer çalışanlar ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
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