Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 9 Jeotermal Saha İçin İhale Düzenlenecek

Bilecik'te 9 Jeotermal Saha İçin İhale Düzenlenecek

1 saat önce

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, kentteki 9 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası için ihale gerçekleştirilecek.

Bilecik'te 9 Jeotermal Saha İçin İhale Düzenlenecek, System.String[]
Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, kentteki 9 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası için ihale gerçekleştirilecek.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'te bulunan 2 jeotermal kaynak ve 7 doğal mineralli su arama sahasının 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 39 bin 60 lira ile 62 bin 436,5 lira, geçici teminat bedelleri ise bin 172 lira ile bin 874 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 18 Mart Pazartesi günü Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale günü saat 14.00'e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına verilebilecek. İstekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
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