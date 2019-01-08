Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Aç Kalan Çakal Şehre İndi

Bilecik'te Aç Kalan Çakal Şehre İndi

1 saat önce

Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bilecik'te Aç Kalan Çakal Şehre İndi, System.String[]
Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hürriyet Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan gelen çakal, Edebali Konutları civarına indi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çakalın, yolda bulduğu yiyecekleri yedikten sonra aynı yoldan ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:54 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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