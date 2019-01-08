Bilecik'te Aç Kalan Çakal Şehre İndi
1 saat önce
Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bilecik
'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hürriyet Mahallesi
yakınındaki ormanlık alandan gelen çakal, Edebali Konutları civarına indi.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çakalın, yolda bulduğu yiyecekleri yedikten sonra aynı yoldan ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:54 Kaynak: AA
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti