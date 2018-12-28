Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Bilecik'te Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi

1 saat önce

KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi.

Bilecik'te Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi, System.String[]
KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi.

Pazaryeri ilçesindeki bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtlar geceleyin fabrika bahçesinin yanına geldi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar daha sonra kameraların görüş açısından kayboldu. İlçe sakinleri, kurtların karla kaplı bölgelerde yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldiği belirtti.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:47 Kaynak: DHA

Pazaryeri, Bilecik, Güncel
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