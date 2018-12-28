Bilecik'te Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
12 dakika önce
KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi.
KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik
'in Pazaryeri
ilçe merkezine kadar indi.
Pazaryeri ilçesindeki bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtlar geceleyin fabrika bahçesinin yanına geldi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar daha sonra kameraların görüş açısından kayboldu. İlçe sakinleri, kurtların karla kaplı bölgelerde yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldiği belirtti. - Bilecik
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: DHA
TIR'ı Park Eden Şoföre Yardım Etmek İsteyen İşçi, Duvarla Dorse Arasına Sıkışarak Can Verdi
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim