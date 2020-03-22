Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı - Son Dakika

Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı

6 saat önce

- Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı Binlerce acemi asker önce çarşıda gezdi, sonra birliğe teslim oldu Güvenlik güçleri tugay çevresinde geniş çaplı önlem aldı Bilecik Valiliğinden açıklama geldi Valilik;

- Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı

Binlerce acemi asker önce çarşıda gezdi, sonra birliğe teslim oldu

Güvenlik güçleri tugay çevresinde geniş çaplı önlem aldı

Bilecik Valiliğinden açıklama geldi

Valilik; "Tüm tedbirler alınmıştır"

BİLECİK - Bilecik'e vatani görevlerini yapmak için gelen acemi askerlerden yapılan kontrollerde yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğü olan acemi askerler hastanede gözlem altında tutulduktan sonra, geceyi KYK'ya ait bir yurtta geçirdi.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 2000/1 tertip 2 bin acemi asker teslim olmak için kente geldi. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı girişi polis ekipleri tarafından kapatılırken, aileler nizamiye bölgesine alınmadı. Bir buçuk metre aralıklarla ağızlarında maskeler ile güvenlik bölgesinden içeri alınan askerler İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadırlarda kayıt altına alındıktan sonra ateşi ölçüldü. Boğaz ağrısı, öksürük ve 38 derecenin üzerinde ateşi olan 35 asker 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi poliklinikler bölümde gözlem altına alındı. Buradaki ilk kontroller sonrası yaklaşık 35 asker Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda gözlem altına alındı.

Bilecik Valiliğinden açıklama

Yaşanan olaylar sonra Bilecik Valiliğinin resmi internet sitesinden, "2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak Korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirler ile ilgili olarak, kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak, durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler BMM (1. Basamak Muayene Merkezi) ve ASM (Aile Sağlığı Merkezi)'ne yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları (koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak vb.) Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında yayınlamış olduğu tedbirler kapsamında, sağlık personeli tarafından tüm personel bilgilendirilmiş olup, ilgili genelgeler doğrultusunda tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bilecik'te acemi askerler izole altına alındı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:21 Kaynak: İHA

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