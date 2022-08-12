Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi

12.08.2022 16:17
Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi

Bilecik'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi.

Bilecik'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 2002/2-3 Tertip 2'nci Grup Erler için düzenlenen yemin törenine katıldı. 2 bin 589 erin yemin ettiği törende, geçmişte askerliğini Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapmış ve oğulları da aynı yerde vatani görevine devam eden ailelere hediyeleri, Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından verildi.

Törene, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katıldı.

Törende konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Yürütecek olduğunuz bu kutsal görevi, milletimizin bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın her yerinde şan ve şeref içerisinde sürdüreceğinizden hiç şüphem yoktur. Vatani görevinize ilk adımı attığınız bu topraklar, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin beşiği Bilecik'tir. Vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna toprağa düşmüş aziz şühedamızı rahmetle anıyor, adını destanlaştırarak tarihe yazan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Jandarma teşkilatının aynası olduğunuzu unutmayın"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise; "İçtiğiniz ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Bundan sonra görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yeminize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinin bile sizlerle onurlanacağı bilinciyle hareket ederek, jandarma teşkilatının aynası olduğunuzu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Tören, acemi erlerin yemin etmesinin ardından resmigeçitle sona erdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Musa Çitil, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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