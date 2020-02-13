Bilecik'te "Açık Kapı" birimine 2 yılda 776 başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Açık Kapı' birimine 2 yılda 776 başvuru - Son Dakika

Bilecik'te "Açık Kapı" birimine 2 yılda 776 başvuru

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" birimine Bilecik'te 2 yılda 776 başvuru yapıldığı bildirildi.

Bilecik'te

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" birimine Bilecik'te 2 yılda 776 başvuru yapıldığı bildirildi.

Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu ile Açık Kapı birimini ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Uygulamanın, Valiliğin vitrini ve yüz akı olduğunu belirten Şentürk, "Amacımız, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda gelen özellikle yaşlı, engelli, hasta ve düşkünler ile şehit yakını ve gazilere yönelik mihmandarlık hizmeti de hassasiyetle yerine getirilmektedir." dedi.

Birim sorumlusu Şeyda Coşkun ise 2 yılda 776 vatandaşın başvuruda bulunduğunu, bunların yüzde 38'ini sosyal hizmetler, yüzde 29'unu çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 8'ini eğitim, yüzde 6'sını yerel yönetim, yüzde 5'ini de sağlık ve diğer konuların oluşturduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, Burhan Terzioğlu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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