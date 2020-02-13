Bilecik'te "Açık Kapı" birimine 2 yılda 776 başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te 'Açık Kapı' birimine 2 yılda 776 başvuru yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te "Açık Kapı" birimine 2 yılda 776 başvuru yapıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" birimine Bilecik'te yaklaşık 2 yılda 776 başvuru yapıldı.

Bilecik'te

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı" birimine Bilecik'te yaklaşık 2 yılda 776 başvuru yapıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu ile birlikte Açık Kapı birimini ziyaretinde, vatandaşların yaptıkları talep ve başvuruların hangi noktalarda yoğunlaştığı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. "Açık Kapı"nın valiliğin vitrini ve yüz akı olduğunu belirten Vali Bilal Şentürk, "Açık Kapı Birimine başvuran vatandaşın taleplerinin 7 iş günü içinde çözüm odaklı ve titizlikle cevaplandırılması hedeflenmektedir. Açık Kapının asıl amacı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda gelen özellikle yaşlı, engelli, hasta ve düşkünler ile şehit yakını ve gazilere yönelik mihmandarlık hizmeti de hassasiyetle yerine getirilmektedir." dedi.


Açık Kapı Biriminin, Bilecik Valiliği yanındaki ek binada Nisan 2018 tarihinden itibaren hizmet verdiğini ifade eden Açık Kapı sorumlusu Şeyda Coşkun da "Açık Kapıya başvuruların bizzat büroya gelerek yapılabileceği gibi, internet (www.acikkapi.gov.tr), mobil ve e-devlet üzerinden de alınmaktadır. Açık Kapı Birimine gelen vatandaşın başvuruları titizlikle incelenerek zaman kaybetmeden çözülmesi hususunda ilgili kurumlarla iletişime geçilmektedir." diye konuştu.


Coşkun, Açık Kapı Birimine bugüne kadar 776 vatandaşın başvuruda bulunduğunu, başvuruların yüzde 38 oranında sosyal hizmetler, yüzde 29 çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 8 eğitim, yüzde 6 yerel yönetim, yüzde 5 sağlık ve diğer konularla ilgili yapıldığını bildirdi. - BİLECİK

İçişleri Bakanlığı, Burhan Terzioğlu, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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