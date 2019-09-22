Bilecik'te "Açık Sokaklar Günü" etkinliği

Bilecik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde "Açık Sokaklar Günü" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen 7'den 70'e her yaştan vatandaş "Beraber yürüyelim", "Sokaklar açıldı hareket başladı" ve "Şehrini keşfet" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra burada eğitmenler eşliğinde soğuma hareketleri yapıldı.



Bilecik Belediyesi Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının sağlıklı ve hareketli yaşama dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Çalışkan, "Avrupa'nın tüm ülkelerinde ve dünyanın birçok noktasında bugün halk tabanlı sportif etkinlikleri trafiğe açık olan alanlarda yapıyorlar. Anneler, babalar, çocuklar ve aile büyükleri hep birlikte sporla ilgilenen ve ilgilenmeyen herkes burada şu an. Futbol, basketbol, badminton, okçuluk, karate, judo, masatenisi, dart gibi her türlü spor dallarını insanlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Yeşil elmaların dağıtıldığı etkinlikte, uzman eğitmenler tarafından beslenme ve diyet ile ilgili konularda bilgiler verildi.