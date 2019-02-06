Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Adam Kaçırma ve Darp İddiası

Bilecik'te Adam Kaçırma ve Darp İddiası

37 dakika önce

Bilecik'te bir araca zorla bindirilip darbedilerek ormanlık alana atıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.

Bilecik'te Adam Kaçırma ve Darp İddiası, System.String[]
Bilecik'te bir araca zorla bindirilip darbedilerek ormanlık alana atıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.

Polisi arayan Hasan K. (32), Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokağı civarında bir araca zorla bindirilerek darbedildiğini, daha sonra ormanlık alana atıldığını öne sürdü.

Burnu ve sırtından yaralanan Hasan K'nin yerini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu aracın plakasını belirledi.

Hasan K'yi kaçırıp darbettikleri iddia edilen N.K. ve E.Ç, aracın merkez Dedeoğlu Caddesi'nde durdurulmasının ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Çakırpınar köyü yolunda bulunan Hasan K. ise sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel
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