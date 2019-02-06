Bilecik'te Adam Kaçırma ve Darp İddiası
37 dakika önce
Bilecik'te bir araca zorla bindirilip darbedilerek ormanlık alana atıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.
Bilecik'te bir araca zorla bindirilip darbedilerek ormanlık alana atıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.
Polisi arayan Hasan K. (32), Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokağı civarında bir araca zorla bindirilerek darbedildiğini, daha sonra ormanlık alana atıldığını öne sürdü.
Burnu ve sırtından yaralanan Hasan K'nin yerini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu aracın plakasını belirledi.
Hasan K'yi kaçırıp darbettikleri iddia edilen N.K. ve E.Ç, aracın merkez Dedeoğlu Caddesi'nde durdurulmasının ardından gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Çakırpınar köyü yolunda bulunan Hasan K. ise sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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