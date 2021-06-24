Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Jandarma Komutanı J.Kıd. Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel'i ziyaret etti. İki kurum arasında yapılabilecek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, Albay Sandal'a AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

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