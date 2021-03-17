Bilecik'te "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü - Son Dakika

Bilecik'te, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Valilik ile kurumlar arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, Şeyh Edebali Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında yapılan protokolün imza töreninde, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Yıl içinde afet bilincini aşılama noktasında eğitim ve faaliyetlerin olacağını bildiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Protokolle, ilimiz düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının artırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleriyle afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Protokol yaptığımız kurumlarda 'AFAD gönüllüsü' kazanımı sağlanacak. İnşallah ihtiyaç duymayız, herhangi bir afet yaşamayız. Bütün kurumlarımıza sahada eğitimler vereceğiz ve bilinçsiz kimse kalmayacak. Deprem riskinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. O yönüyle yüksek bir bilinç oluşturmak için çalışmalarımız olacak."

Protokol, Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile AFAD Müdürü Hayri Demirel tarafından imzalandı.