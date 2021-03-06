Bilecik'te afetlere karşı bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika

Bilecik Atatürk Parkı önünde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından açılan stantta vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Bilecik İl Müdürü personeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürü Yılmaz Durmuş "01-07 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Bilecik Merkezde farkındalık oluşturmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bilgilendirme standımızı kurduk. vatandaşlarımızı afetlere karşı bilgilendirme amacıyla buradayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" dedi. - BİLECİK