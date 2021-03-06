Bilecik'te afetlere karşı bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika

Bilecik'te afetlere karşı bilgilendirme standı kuruldu
06.03.2021 14:16
Bilecik Atatürk Parkı önünde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından açılan stantta vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Bilecik Atatürk Parkı önünde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından açılan stantta vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Bilecik İl Müdürü personeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürü Yılmaz Durmuş "01-07 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Bilecik Merkezde farkındalık oluşturmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bilgilendirme standımızı kurduk. vatandaşlarımızı afetlere karşı bilgilendirme amacıyla buradayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Psikolojik sorunlu adam eline geleni balkondan aşağı attı, tepki gösteren komşularına da cinsel organını gösterdi Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı