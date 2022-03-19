Bilecik'te ağaca çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı - Son Dakika
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Bilecik'te ağaca çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı

19.03.2022 22:21
Bilecik'te ağaca çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı

Bilecik'te kaza yapan sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bilecik'te kaza yapan sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 11 AAZ 883 plakalı araçla kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

Kaza yaptıktan sonra sürücü, aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlattı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik'te ağaca çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı - Son Dakika
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