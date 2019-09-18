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Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri

52 dakika önce

Bilecik'te, 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yaşayan Kent Müzesi'nde etkinlik düzenlendi.

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Bilecik'te, 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yaşayan Kent Müzesi'nde etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Vali Bilal Şentürk, Ahilik ahlakında 740 prensibin olmasının önemine değindi.

Şentürk, "Sadece bu bile başlı başına hiç bilgi sahibi olmasak bile insanda merak uyandırıyor. Bir mesleğin icrasında 740 prensibi esas alıyorsak bunda bir incelik var hususu aklımıza geliyor." dedi.

Kutlama "şed kuşatma" töreniyle devam etti. Ardından Bilecik'te uzun yıllar esnaflık yapan kişilere "yılın ustası", "yılın kalfası" ve "yılın çırağı" ödülleri verildi. Halk oyunları ekibince gösteri sunuldu ve sergi gezildi. Etkinlik, pilav dağıtımıyla sona erdi.

Kutlamalara, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Ahilik Haftası, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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