Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşanma" canlandırıldı

Bilecik'te "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde düzenlenen programda, Ahiliğin tarihteki önemine dikkat çekti.

Kızılkaya, 13. yüzyılda Ahi Evran'nın öncülüğünde esnaf ve zanaatkarlar arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için kurulan Ahilik teşkilatının hala ticari faaliyetlerde örnek alınan bir erdemlilik hareketi olduğunu söyledi.

Ahiliğin, kurucusu Ahi Evran'ın ve en önemli temsilcilerinden olan Şeyh Edebali'nin öğretileriyle bugüne ışık tutmaya devam ettiğini vurgulayan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Yüzyıllar önce ortaya koyduğu fikirlerle Anadolu'da sosyal yaşamın düzenlenmesinde büyük bir paya sahip olan Ahilik, bireylere aşıladığı cömertlik, dürüstlük ve adaletle Türk toplumunun mayasını çalmıştır. Meslek kuruluşu olmasının yanı sıra ahlaki açıdan da mühim değerleri toplumsal tabaka üzerinde yayan Ahi teşkilatları bir yandan esnaflığı düzenlerken diğer yandan eğitimsel faaliyetler de uygulamıştır. Ahiliğin temelinde yardımseverlik ve iyilikseverlik gibi hayırlı hasletler bulunmaktadır. Tüm bu güzellikleri içinde barındıran Ahiliği, anmak ve anlamak Türk toplumu için oldukça önemlidir."

"Şed kuşatma" töreniyle devam eden kutlamalarda "Yılın Ahilik Ödülü" Erol Çakmak'a, "Yılın Kalfası "Ödülü" Gamze Kaya'ya, "Yılın Çırağı Ödülü" de Ayşegül Karaca'ya verildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ve Ahi pilavı ikram edilmesiyle sona eren programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, kutlama komitesi, daire müdürleri, siyasi parti ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.