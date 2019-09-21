Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 'Ahilik ve iş ahlakı' konferansı
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Bilecik'te 'Ahilik ve iş ahlakı' konferansı

1 saat önce

Bilecik'te 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Bilecik Bilim Sanat Merkezinde 'Ahilik ve iş ahlakı' konulu konferans gerçekleştirildi.

Bilecik'te 'Ahilik ve iş ahlakı' konferansı, System.String[]

Bilecik'te 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Bilecik Bilim Sanat Merkezinde 'Ahilik ve iş ahlakı' konulu konferans gerçekleştirildi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi tarafından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik konferans verildi. Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen konferansa, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Milli Eğitim İl Müdürü Ramazan Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Edebali Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Şükrü Demirci ve vatandaşlar katıldı. Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi katılımcılara bilgiler verdi.


Program, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz tarafından Cihan Yemişçi'ye plaket verilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Ahilik Haftası, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
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