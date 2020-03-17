Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası

6 saat önce

Bilecik'te görev yapan bir aile hekimi, çocuğuna ilaç yazmadığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayette bulundu.

Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası, System.String[]

Bilecik'te görev yapan bir aile hekimi, çocuğuna ilaç yazmadığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayette bulundu.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 3 Nolu Aile Hekimliğinde görevli doktor Batuhan A. polise başvurarak, çocuğuna ilaç yazmadığı gerekçesiyle F.K. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

F.K'nin de aile hekimi Batuhan A. hakkında polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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