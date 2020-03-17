Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

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Bilecik'te aile hekiminin hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası
6 saat önce
Bilecik'te görev yapan bir aile hekimi, çocuğuna ilaç yazmadığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Bilecik'te görev yapan bir aile hekimi, çocuğuna ilaç yazmadığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayette bulundu.
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 3 Nolu Aile Hekimliğinde görevli doktor Batuhan A. polise başvurarak, çocuğuna ilaç yazmadığı gerekçesiyle F.K. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
F.K'nin de aile hekimi Batuhan A. hakkında polise şikayetçi olduğu öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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