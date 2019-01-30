Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni

Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni

32 dakika önce

Bilecik'te, Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) temeli törenle atıldı.

Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni, System.String[]
Bilecik'te, Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Vali Bilal Şentürk, insanlara layık olduğu hizmetleri her alanda en iyi şekilde verebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hürriyet Mahallesi'nde de bunun güzel bir örneğinin bulunduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Sağlık Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın destekleriyle ilimizdeki kamu hizmetlerini özellikle fiziki altyapılarını en üst seviyeye en kaliteli hale getirmek. Fiziki mekanlar birer zarf, esas olan onların içi, içinde icra edilecek olan hizmetlerin kalitesi. Arzumuz, kamu hizmetlerinin içini en üst seviyeye çıkarmak olacaktır. Mekanlar çok iyi olabilir ama oralarda en iyi hizmeti sunabilecek anlayış içerisinde olmalıyız."


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da ilin her noktasında olduğu gibi bu mahallenin de ciddi gelişme sağladığını ifade ederek, Devlet Hastanesi çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Belediye Başkanı Nihat Can ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin'in konuşmaların ardından temele ilk harç döküldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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