Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın - Son Dakika
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Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın

6 saat önce

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı.

Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın, System.String[]

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.


İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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