Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Alparslan Türkeş ve Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bilecik'te Alparslan Türkeş ve Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

13 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehitler ve merhum Alparslan Türkeş'in 22'nci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bilecik'te Alparslan Türkeş ve Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehitler ve merhum Alparslan Türkeş'in 22'nci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe Başkanlığı tarafından, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 22'nci senei devriyesi ve vatan uğruna şehit düşen polis ve Mehmetçiklerimiz için Rüstem Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif, MHP İlçe Başkanı Abdullah Küçük'ün yanı sıra ilçe teşkilatı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Küçük, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti. Türkeş'in tüm hayatını davasına adadığını kaydeden Küçük, onun haklı davasının neferleri olmaktan gurur duyduğunu, Ülkücü hareketin ve Alparslan Türkeş'in yolundan ayrılmayacaklarını söyledi.

"Kalplerdeki yeri, gönüllerdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ Alparslan Türkeş ve aziz şehitleri saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyoruz." diyen Küçük, "Bir mukaddes borcu ifa ederken, merhum Başbuğumuzun kabrinin nur, ruhunun şad, mekanının cennet olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Namaz çıkışı katılımcılara helva ikram edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:04 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Alparslan Türkeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis! Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 19:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Alparslan Türkeş ve Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]