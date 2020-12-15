Bilecik'te alternatif ürün ahududu ve böğürtlen fidesi toprakla buluştu

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında ahududu ve böğürtlen fideleri toprakla buluşturuldu.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Ulupınar köyündeki uygulama alanında fide dikti.

Programda konuşan Vali Şentürk, gençleri de projelerin ve çalışmaların içine çekmek istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm insanlığı etkilediğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu köyde üreticimiz, ailesiyle örnek bir model ortaya koyuyor. Başkasına örnek olabilecek çalışma içine girenleri bir taraftan da biz tutuyoruz. Yükü ağırsa bu yükü hafifletmek, önünü açmak, herkese örnek olması noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Örnek çalışmalarla bu işi teşvik etmek istiyoruz. Devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bir taraftan tarımı diri tutacağız, bir taraftan da teşvik edeceğiz. Onun için örnek çalışmaların arkasındayız. Yeni bir projeyle çileğin yanında ahududu ve böğürtlen dikimi gerçekleştiriyoruz."

Şentürk, üreticilere hayırlı, bereketli kazanç diledi.

Programda, 2 dekar alana "haritage" ve "aksu kırmızısı" çeşidi 500 ahududu fidesi ile jumbo çeşidi 500 böğürtlen fidesi dikildi.