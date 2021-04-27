Son dakika haberleri! Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'te alüminyum fabrikasının hurdalık kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, hasar meydana geldi.