Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı - Son Dakika

Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı

7 saat önce

Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltıBİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasının devre arasında iki takım taraftarları stat dışındaki marketteki kavga etti.

Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı

BİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasının devre arasında iki takım taraftarları stat dışındaki marketteki kavga etti. Maçın 75'inci dakikasında ise kale arasında ısınan oyuncular arasında tartışma çıktı. Maç 5 dakikalığı dururken, bazı seyircilerin de sahaya girmesiyle arbede çıktı. Polis ekiplerince yatıştırılan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarları kendi türbinlerinin arkasında bulunan stadyum dışındaki markete alışveriş yapmak için çıktı. Bilecikspor taraftarlarının da aynı markete girince kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine girerken, markette maddi hasar meydana geldi. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Bilecikspor Adem Can Başaran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kale arkasında ısınan Bileciksporlu futbolcularla, 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların arasında sözlü tartışma yaşandı. 1308 Osmaneli Belediyespor yedek kulübesinden bazı futbolcuların kale arkasına gidince iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Tribündeki seyircilerde tel örgülerden atlayıp Bileciksporlu oyunculara saldırdı. Sahaya yansıyan arbede nedeniyle maç 5 dakikalığı durdu. Yaşanan arbede ve kavga polis ile takım yöneticilerinin araya girmesi ile önlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'unda sahaya girerek futbolcuları ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polis barikatını aşıp tel örgülerin üzerinden sahaya atlayan ve futbolculara saldıran 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarı 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nce arbedenin yaşandığı stada takviye polis ekipleri sevk edildi. Tarafların ayrılmasının ardından maç 75'nci dakikadan devam etti. Karşılaşmayı Bilecikspor 1-0 kazanırken, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı polisin rakip oyuncuların stattan çıkıp markette alışveriş yapmalarına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı

Bilecik, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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