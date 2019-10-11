Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

Bilecik'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

1 saat önce

Bilecik'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik'te "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.


Vali Bilal Şentürk, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinliklerde, kişinin ekmeğini kazanıyorsa o işi amatörce yapmasının yeterli olmayacağını belirterek, hayatını o işten kazanan kişinin profesyonel olması gerektiğini ifade etti.

Sporun hangi dalı olursa olsun yeteneklerine uygun olan sporla uğraşılması gerektiğinin altını çizen Şentürk, şöyle konuştu:


"Sağlığımız için spor yapmalıyız. Hareketli yaşamanın yolu spor branşıyla ilgilenebilmektir. Geleceğimiz sizler olacağınız için sağlıklı ve donanımlı olmalısınız. O zaman gençlerimizin en az bir spor dalıyla amatörce ilgilenmesi gerekir. Kendim, spor branşlarının çoğunluğunu yaptım, yapmaya devam ediyorum. Bilecik'te spor alt yapımız iyi durumda. En basiti yürümek. Bilecik gibi doğa güzellikleri ziyadesi ile olan yeşillikler içerisinde 35 tane göleti olan bir yerde hiçbir şey yapamayan yürür, 3-5 kilometre yürür. Bilecik'te topyekun spor yapacağız. Spor yaparak büyüklerimizde sigarayı bırakacak. Söylemlerimizle, eylemlerimiz örtüşürse o zaman hepimiz birer örnek insan oluruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken, enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağladığını söyledi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ise özellikle çocukların spora kazandırılmasının en önemli hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

Kutlamalar, halk oyunları ve sportif gösterilerinin ardından Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Sporda Yılın En'leri"ne ve antrenörlerine plaket verilmesiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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