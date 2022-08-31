Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

31.08.2022 18:59
Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

BİLECİK'te aniden bastıran dolu ve yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili bazı alanlarda zarar meydana geldi.

BİLECİK'te aniden bastıran dolu ve yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili bazı alanlarda zarar meydana geldi.

Bilecik'te hava sıcaklığı 20 dereceye düşerken aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar şayadı. Bilecik Belediyesi ekipleri yağmurun etkili olduğu sokaklarda su tahliyesi çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardında bir çok sürücü aracında oluşan hasarı incelerken, dolu yağışının bazı ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması ikonusunda uyarı yapılarak, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement