Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı

1 saat önce

Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara Ekspresinin Bilecik'teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti.

Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı, System.String[]
Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara Ekspresinin Bilecik'teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti.

Haydarpaşa Garı'nda Yüksek Hizlı Tren (YHT) projesi kapsamında son seferini 31 Ocak 2012 günü gerçekleştiren Ankara Ekspresi, 7 buçuk yılın ardından ilk seferini 5 Temmuz günü gerçekleştirecek. Trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirtilerek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip olduğu söylendi. Ankara Ekspresi, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak.

Öte yandan tren Bilecik ve Bozüyük ilçesi olmak üzere kentte 2 istasyonda durarak, yolcu indirip, bindirecek. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
Bilecik, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt! Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]