Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı

29.03.2022 11:43
Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı

Bilecik'te seyir halinde takla atan otomobil içinde bulunan anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde takla atan otomobil içinde bulunan anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Bala Hatun Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Şerife C.E. (33) idaresindeki 26 B 7289 plakalı otomobil İlhan Sokak kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada araç sürücüsü Şerife Cebeci E. ve araç içinde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki oğlu Fatih Ege E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı
Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı
Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı
Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı

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Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı - Son Dakika
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