İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.