Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

18.09.2022 16:32
Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik'te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Bilecik'te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail A. yönetimindeki 11 AAT 384 plakalı otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçidinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu annesiyle beraber karşıya geçmekte olan 5 yaşındaki Asmin K'ye çarptı.

Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken sürücü İsmail A. yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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