Bilecik'te ara tatil heyecanı

Bilecik'te okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki 36 binden fazla öğrenci için ara tatil başladı.

Tatil öncesi Atatürk İlkokulu Müdürü Zeki Başdemir, okulda düzenlenen törende öğrencilere tatil hakkında bilgi verdi.

Başdemir, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenleneceğini ifade ederek, bu kapsamda bir çok ziyaretin yapılabileceğini anlattı.

Öğrencilere kentteki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden Işıl Çakır da "Bir hafta tatilimiz var, tatilde dinleneceğiz ve eğleneceğiz." diye konuştu.

Bir hafta sürecek olan ara tatilin ardından okullar 25 Kasım Pazartesi açılacak.