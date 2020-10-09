Araç sahiplerden doluya halı ve kilimli önlem - Son Dakika

Araç sahiplerden doluya halı ve kilimli önlem
09.10.2020 10:09
Bilecik'te bulunan araç sahipleri, Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından araçlarına halı ve kilim sererek önlem aldı.
Bilecik'te bulunan araç sahipleri, Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından araçlarına halı ve kilim sererek önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesinde yaşanabilecek yoğun yağış sonrası sel, su baskını, yerel dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı yapılan uyarının ardından araç sahipleri halı ve kilimlerle araçlarına koruma altına aldı.
Bazı araç sahipleri de araçlarını kapalı pazar alanına park etti.
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