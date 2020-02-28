Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu - Son Dakika

Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu

12 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç 69 bin 30'a yükseldi.

Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç 69 bin 30'a yükseldi.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 96 adet artarak 69 bin 30 adet ulaştı. Bilecik'teki taşıtların, 33 bin 288 adet otomobil, 11 bin 784 adet kamyonet, 10 bin 979 traktör, 7 bin 591 adedi motosiklet, 3 bin 160 kamyon, bin 97 adet minibüs, 855 adet otobüs, 276 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.


Bir ayda 2 bin 32 taşıt nakli yapıldı


Bilecik'te, Ocak ayında 2 bin 32 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 486 adet ile ilk sırada yer aldı.


Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi
Cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililer birbirini suçladı Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüme gösterdi Ocak'ta dış ticaret açığı %94,3 artarak 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:42 Kıvılcım Ural, İlayda'yı babasına teslim etti
11:42 Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı
11:42 Altın Kelebek ödül töreni olacak mı? İşte yanıtı
11:22 33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi
11:17 Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 11:48:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te araç sayısı 69 bin 30 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]