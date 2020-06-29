Bilecik'te araç sayısı 69 bin 482 oldu - Son Dakika

Bilecik'te araç sayısı 69 bin 482 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 482'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 482'e yükseldi.

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TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 188 adet artarak 69 bin 482 adete ulaştı. Bilecik'teki taşıtların, 33 bin 515 adet otomobil, 11 bin 901 adet kamyonet, 11 bin 5 adet traktör, 7 bin 698 adet motosiklet, 3 bin 154 adet kamyon, bin 91 adet minibüs, 851 adet otobüs, 267 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.


Bir ayda bin 557 taşıt nakli yapıldı


Bilecik'te, Mayıs ayında bin 557 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 17 adet ile ilk sırada yer aldı.


Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 Kaynak: İHA

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