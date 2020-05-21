Bilecik'te araç yangını vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bilecik'te araç yangını vatandaş kamerasına yansıdı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükselmesi, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Ferdi E. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Bilecik- Bozüyük otoyolunun 21'inci kilometresi Pazaryeri İlçe Kavşağına geldiği esnada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle dolayı ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü kendisini zor dışarı atarken, ilk müdahaleyi o anlar yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile yaptı. Yangını Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyorlar.