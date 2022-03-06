Bilecik'te aracının lastiği tutuşan sürücü alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı - Son Dakika
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Bilecik'te aracının lastiği tutuşan sürücü alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı

06.03.2022 16:47
Bilecik'te aracının lastiği tutuşan sürücü alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı

Bilecik'te seyir halindeki kamyonunun lastiği tutuşan sürücü, alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonunun lastiği tutuşan sürücü, alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı.

Alınan bilgilere göre; merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyon sürücüsü, bankalar mevkiine geldiği esnada arka lastiğinden dumanların yükseldiği gördü. Hemen araçtan inen sürücü alevleri görünce koşarak yolun kenarındaki büfeye koştu. Bir kova su getiren sürücü alevlerin üzerine dökerken, sonra bir daha koşarak su almaya gitti. Bu esnada Bilecik Belediyesine ait su tankeri şans eseri durarak, alevlere müdahale ederek, söndürdü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna an ve an kaydedildi. - BİLECİK

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Atatürk Bulvarı, Bilecik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te aracının lastiği tutuşan sürücü alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te aracının lastiği tutuşan sürücü alevleri söndürmek için büfeden su taşıdı - Son Dakika
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