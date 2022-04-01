Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

01.04.2022 15:32
Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeler çalmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeler çalmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Tespit ettiği 3 kişiyi takibe alan polis, şahısların park halindeki araçlardan çaldıkları akü ve çeşitli eşyaları iki ayrı hurdacıya sattıklarını belirledi. Y.S.G. (14), A.T. (16) ve İ.T.E. (18) isimli şüpheliler, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.G. serbest bırakılırken, A.T. ve İ.T.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

YORUMLAR
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3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı 3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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