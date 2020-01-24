Bilecik'te aranan 3 kişi yakalandı, kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof, av tüfeği ve ses tabancası ele geçirildi.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler A.K., T.A., ve S.A.'nın, Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde olduğunu belirledi. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise kalaşnikof, 2 adet av tüfeği, 2 adet ses tabancası ile birlikte silahlara ait 192 adet fişek ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemleri için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.